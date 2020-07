PRVI PROTIVNIK VATRENIH NA EURU DOGOVORIO PRIJATELJSKU UTAKMICU: Engleska će u listopadu na Wembleyu igrati s Walesom

Prvi suparnik Hrvatske na EURU koji bi se trebao održati sljedeće godine, nogometna reprezentacija Engleske dogovorila je prijateljsku utakmicu protiv Walesa koja će se igrati 8. listopada na Wembleyu.

Bit će to prvi međusobni susret ovih reprezentacija nakon dvoboja u skupini na prošlom EURU 2016. u Francuskoj u kojemu je Engleska u Lensu bila bolja sa 2-1.

It's on! England v Wales! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

️⚽️ The two sides will face off at Wembley on October 8 pic.twitter.com/qPaMuzJtwT

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) July 16, 2020