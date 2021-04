PRVI HRVATSKI IGRAČ NAKON MODRIĆA KOJI IMA X-FAKTOR: Primijetili smo kod Majera nevjerojatne detalje i mogao bi postati svjetska klasa

Komentar: Da smo vjerovali da će Hrvatska dati još jednog igrača čija igra izaziva ovakav osjećaj i to u tako brzo, još za vrijeme Modrićeve ere, nismo, ali eto, prevarili smo se

Teško je opisati taj osjećaj, on je za neke ljude potpuno apstraktan, neki ga vjerojatno nikada nisu niti osjetili, ali on je, prema našem mišljenju, zapravo vrhunac onoga što želimo dobiti kada gledamo nogometnu utakmicu. Govorimo o nekakvoj mješavini osjećaja, nekakvom osjećaju uzbuđenosti, sreće, čak možda i malo adrenalina, osjećaju koji dolazi negdje iznutra i pojavljuje se veoma rijetko i izuzetno je subjektivan.

Osjećaj je to koji se često zna pojaviti, dakako pričamo specifično samo o nogometu, kada neki od vrhunskih igrača, poput Lionela Messija, Cristijana Ronalda, Neymara, Luke Modrića ili nekada Ronaldinha, Ronalda, Maradone, primi loptu i krene izvoditi svoju magiju na terenu. Samo onaj tko je istinski zaljubljen u nogomet, tko ga strasno prati i tko uživa u igri, znat će dobro o kojem osjećaju govorimo.

Kada su u pitanju hrvatski igrači, posljednji koji je svakako mogao izazvati takav specifičan osjećaj kod promatrača, bio je upravo Luka Modrić. Još u dresu Intera, a kasnije i Dinama, Modrić je imao ono nešto, onaj x-faktor koji izaziva kod gledatelja uzbuđenje, a o vremenima kasnije, u Tottenhamu i Real Madridu da i ne govorimo.

Modrićevski elementi

Da smo vjerovali da će Hrvatska dati još jednog igrača čija igra izaziva ovakav osjećaj i to u tako brzo, još za vrijeme Modrićeve ere, nismo, ali eto, prevarili smo se. Jamačno nismo jedini koji u posljednje vrijeme sve više primjećujemo koliko je Dinamov playmaker Lovro Majer postao kvalitetan i uzbudljiv igrač. Da ne bude zabune ili zlonamjernih komentara, ne kažemo da je Majer na razini Messija, Ronalda, Modrića, Neymara, on je još daleko od te razine, ali da ima neki x-faktor, faktor koji izaziva neku emociju ili osjećaj kod gledatelja, faktor vrlo sličan onom kakvog ima Luka Modrić, ima i to ne može nitko poreći.

Krenut ćemo od posljednjeg Majerova izdanja, onog protiv Villarreala. Dinamo nije odigrao, u globalu, lošu utakmicu, bilo je malo nesreće s onom rukom Theophile-Catherinea, bilo je ono nesretno milimetarsko zaleđe Atiemwena i poništen pogodak, ali sve u svemu dečki su solidno izgledali i bilo je par lijepih poteza, ali ovu utakmicu vrijedilo je gledati ponajviše zbog sjajne igre, Lovre Majera.

Majer je na terenu proveo 82. minute i u tom je vremenu skupio pristojnu statistiku, što možete vidjeti na grafici ispod, ali ono što ćete samo parcijalno vidjeti na grafici ispod i što možete jedino vidjeti gledajući ga kako igra jest njegovo kretanje na terenu i stil igre. “Heat mapa” vam zapravo govori sve o Majerovu načinu igre. Majer, baš kao i Modrić, igra posvuda. Protiv Villarreala ga se moglo vidjeti kako se spušta po loptu i iznosi je sa stoperskih ili bekovskih pozicija, moglo ga se vidjeti visoko gore pred protivničkim vratima, čak je imao i jedan vrlo opasan udarac prema vratima, ali, dakako, najaktivniji je bio u vezi. Ono što nećete vidjeti na grafici, jest lakoća kojom Majer igra, njegova jednostavnost u igri, vrlo lak pronalazak rješenja, pa ček i neki potpuno modrićevski elementi, poput dodavanja vanjskim dijelom kopačke, građenja lopte i način na koji iznosi loptu.

Novi Modrić?

Kada već spominjemo “heat mape”, zanimljivo je čak pogledati Modrićevu i Majerovu mapu iz Lige prvaka, odnosno Europa lige. One su zapravo vrlo slične, njihov radijus kretanja je gotovo isti i trenutno je Majer, možemo to slobodno reći, kada su u pitanju hrvatski igrači, nešto najbliže što možemo usporediti s Modrićem. Statistički, Majer je znatno bolji i efikasniji od Modrića u Europi, kada je u pitanju ofenzivni segment igre, Modrić je ponešto bolji kada su u pitanju dodavanja, no zanimljivo je kako su u defenzivnom segmentu gotovo jednako efikasni. Kada su u pitanju dueli i driblinzi, u europskim natjecanjima, Majer je i tu znatno bolji. Dinamov igrač ima 2.3 uspješna driblinga po utakmici, čak 5.7 osvojenih duela po utakmici, 5.5 osvojenih duela na tlu, dok je Modrić na jednom uspješnom driblingu, 3.4 duela ukupno osvojena po utakmici i tri osvojena duela na tlu po utakmici.

Vratit ćemo se samo malo unazad, na utakmicu s Tottenhamom koju je Dinamo dobio s 3:0. Iako je tamo Mislav Oršić bio apsolutni hit, Majer je odigrao fenomenalnu utakmicu, koja se provukla gotovo svima ispod radara. Majer je na toj utakmici stvorio šest Dinamovih prilika, više od cijele momčadi Tottenhama koja ih je stvorila pet. Imao je pet ključnih dodavanja i 13 osvojenih posjeda, asistirao je za gol i šest osvojenih duela.

Zanimljivo je spomenuti i još jedno sjajno izdanje Majera, koje je gotovo sigurno prošlo nezamijećeno, a govorimo o kratkom, ali vrlo efikasnom nastupu u grupnoj fazi U-21 Europskog prvenstva. Majer nije mogao igrati u sve tri utakmice zbog povrede koju je zadobio već na otvaranju skupine s Portugalom. Preskočio je sraz sa Švicarskom, ali dobio je 14. minuta protiv Engleske u ključnoj utakmici za prolazak u četvrtfinale. Majer je u tih 14 minuta skupio asistenciju, dva ključna dodavanja, osvojio je četiri od pet duela, jednom je presjekao loptu i imao 100 posto točan dribling.

Mezzala

Da ne zagušujemo više sa statistikom, o tome koliko je Majer postao kvalitetan i da vjerojatno nismo jedini koji smatramo da ima x-faktor, najbolje govori činjenica da su isto to primijetili i brojni strani mediji, pa čak i klubovi. Majer je u talijanskim i engleskim medijima već označen kao Modrićev mogući nasljednik. Govorilo se o njegovu transferu u Leeds, Leicester, Newcastle, Borussiju Dortmund, Sevillu, Real Sociedad, Milan, Marseille… I to sve prije ovog proljetnog dijela prvenstva i Europa lige, gdje je Majer briljirao, a što će biti u ljetnom prijelaznom roku, to ćemo tek vidjeti jer predstoji mu završnica prvenstva i Europa lige, kao i nastup na U-21 Euru, a nije nemoguće da završi na koncu i kod Zlatka Dalića pa možda nastupi i na Europskom prvenstvu.

Majer je tek napunio 23 godine, dakle, još nije praktički niti ušao u najbolje nogometne godine i miljama je daleko od svog vrhunca, što znači da se tek sada treba u potpunosti profilirati i preći na neku novu, nadamo se, višu razinu. Majer je već sada moderan vezni igrač, neki će kazati da je klasični playmaker, ofenzivni vezni, ali njegova uloga na terenu možda je najsličnija ulozi “mezzale”. Neka kratka definicija “mezzale” bila bi da je to hitri napadačko orijentirani vezni igrač kojeg krase odlične tehničke vještine, zapažene napadačke sposobnosti, kao i tendencija da napada iz drugog plana. “Mezzala” također ima i defenzivne zadaće, odnosno, pruža širinu svojoj momčadi time da se sklanja na bočnu poziciju ili vraća dublje po loptu odakle i započinje napade. Slične su to karakteristike onima kakve njeguju klasični “box-to-box” igrači, samo što bi “mezzala” bila ipak ponešto profinjenija.

Budućnost

Iz našeg kuta gledišta, Majer svakako posjeduje sve vještine koje ova taktička uloga opisuje. Iako je vjerojatno najkorisniji na poziciji klasičnog ofenzivnog veznog, prema onome što smo imali prilike vidjeti, Majer već instinktivno obavlja posao “mezzale”, barem kada je u pitanju igra za Dinamo. U kojem će se smjeru razvijati, to uvelike ovisi o tome gdje će igrati u nastavku karijere. S njegovim karakteristikama možda bi mu najviše odgovarao talijanski nogomet, a opet Modriću je itekako koristan bio onaj transfer u Tottenham, ponajprije jer je tamo stekao izuzetnu fizičku spremu, a nogomet u engleskoj drastično je evoluirao od tada pa do danas.

Bilo kako bilo, Majeru je ovo gotovo sigurno posljednja sezona u Dinamu. Potražnja za njim je velika, a na današnjem nogometnom tržištu on i nije preskup, pogotovo ne za igrača koji posjeduje x-faktor i koji može kod gledatelja izazvati onaj osjećaj o kojem smo govorili u uvodu. Dakle, mogu si ga priuštiti gotovo svi respektabilni klubovi “lige pet”, a sada u potpunosti sve ovisi o njemu i njegovim preferencijama. Majer je svakako “next generation” nogometaš, nogometaš koji može puno donijeti hrvatskom nogometu i koji svakako može nekom europskom velikanu biti nositelj igre i ključna figura u momčadi.

