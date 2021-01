Kauboji u petak otvaraju SP s Japanom

Hrvatska rukometna reprezentacija boravi u Aleksandriji gdje čeka početak svog puta na Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Prvenstvo počinje u srijedu utakmicom između domaćina i Čilea, a Hrvatska će prvu utakmicu u skupini C igrati u petak, 15. siječnja

Reprezentacija je u srijedu ujutru odradila laganu aktivaciju u krugu hotela, a poslijepodne ih čeka i prvi trening u dvorani u kojoj će igrati. Posljednji pravi trening imali su u ponedjeljak navečer. Kako se približava prvi susret tako se primjećuje i da raste uzbuđenje kod igrača.

“Dojmovi su dobri, smještaj je dobar, temperatura je u redu, nije previše toplo. Jučer smo imali dva testiranja, smjestili se u sobu dok nisu došli rezultati, i hvala Bogu, svi smo na testu bili negativni. Jutros smo imali doručak, šetnju i istezanje i popodne idemo u dvoranu na trening. Možemo prošetati na svježem zraku u sklopu kućica ovog resorta. Gledali smo već video Japana, brzi su i dosta neugodni. Mi se moramo bazirati na našu igru i mislim da ne bi trebalo biti velikih problema“, rekao je Marin Šego.

“Najbitnije da su svi rezultati negativni, to je ono čemu smo se nadali i zašto smo zadovoljni, to je taj prvi korak. Izolirani smo tu u kućicama i međusobno se družimo. Dva dana prije utakmice ćemo provesti u analiziranju Japana, u razgovoru međusobno i maksimalno koncentrirano dočekati otvaranje Svjetskog prvenstva. Svi smo dovoljno iskusni i sabrani, znamo da je dug turnir. Sigurno da će biti malo pozitivne nervoze, ali vjerujem da ćemo napraviti taj prvi korak već protiv Japana. Zbog cijele situacije koja se događa u Lijepoj našoj, u ovim svim nedaćama, misli su nam i tamo, i nadam se da možemo pomoći ljudima da zaborave na dva do tri sata na probleme i da ih pokušamo malo obradovati“, poručio je Ivan Čupić.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.