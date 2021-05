PRVE IZJAVE NOVOG TRENERA HAJDUKA MOGLE BI GLASNO ODJEKNUTI: Šveđanin vrlo hrabro poručio navijačima – ‘Ovo su moji ciljevi…’

Za 42-godišnjeg Gustafssona, bivšeg igrača Helsingborga, Bragea i Falkenberga, ovo će biti prvi inozemni trenerski angažman

Švedski nogometni stručnjak Jens Gustafsson novi je trener splitskog Hajduka s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor, objavio je u petak splitski prvoligaš na svom službenom internetskom portalu.

Za 42-godišnjeg Gustafssona, bivšeg igrača Helsingborga, Bragea i Falkenberga, ovo će biti prvi inozemni trenerski angažman, nakon što je u posljednje četiri i pol godine bio glavni trener švedskog prvoligaša Norrkopinga.

Trenersku karijeru je započeo 2010. u juniorskoj momčadi Halmstadsa, gdje je nakon godinu dana preuzeo vođenje prve momčadi i na toj dužnosti ostao tri i pol sezone. Od ožujka do kraja 2015. obnašao je dužnost izbornika švedske U-21 reprezentacije, a tu je poziciju napustio kad je u siječnju 2016. postavljen za pomoćnog trenera u AIK-u iz Stockholma. Samo pet mjeseci poslije preuzeo je Norrkoping i vodio ga do početka ove godine, a posljednjih šest mjeseci je bio bez angažmana.

U službenom priopćenju je navedeno da je Gustafsson za vrijeme svog posljednjeg angažmana Norrkopinga vodio u 166 utakmica ostvarivši 91 pobjedu, 38 neriješenih rezultata te 37 poraza.

“Moderan je trener koji preferira napadački stil nogometa, a u Švedskoj se istaknuo u radu s mladim igračima kojima je redovito podizao vrijednost i igračke sposobnosti”, navodi se u Hajdukovom priopćenju.

Prve izjave

Gustafsson se na predstavljanju obratio javnosti i odmah je najavio svoju misiju.

“Veoma sam sretan i počašćen što sam dio ove zemlje, grada i Hajduka gdje su ljudi uvijek strastveni za nogometom. Ovoj ponudi se ne može reći ne. Privilegija je biti dio ove priče. Osjećam se ponizno, ali sam i inspiriran kako bih ponovno učinio Hajduk velikim. Svaki dan ću raditi na tome da ljudi budu ponosni na Hajduk”, rekao je Šveđanin.

“Nema vremena za prilagodbu. Sada počinjem učiti više o kulturi, da budem spreman kada počnemo trenirati. Prilagodljiv sam kao osoba, ne bi trebao biti problem. Moj je cilj apsolutno ostati do kraja ugovora, kako je potpisan. No, to nije pitanje za mene, napravit ću najbolje da ostvarim rezultat kako bi ostao do kraja”, kazao je na predstavljanju.

“Sada počinje proces, bit će težak posao sastaviti ekipu, ali to je, kao prvo, odgovornost sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa. Nadam se da ćemo dobro surađivati i stalno ćemo razgovarati o tome”, izjavio je.