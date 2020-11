PRVAK ISPROVOCIRAO CORMIERA: Miočićev najveći rival umalo prekinuo mirovinu; ‘Skoro sam se vratio kad sam čuo što govori’

Jedan od najvećih MMA boraca svih vremena završio je karijeru nakon poraza od MIočića

Bivši UFC-ov prvak u poluteškoj i teškoj kategoriji, Daniel Cormier, oprostio se od MMA nakon što je ljetos izgubio os Stipe Miočića u njihovoj trećoj borbi. No, priznao je nedavno razmišljao o povratku nakon što ga je prozvao Jan Blachowicz.

“Moram vam biti iskren. Kad je Jan Blachowicz izjavio da ga ne poštujem i kad me pozvao da se ustanem s kauča te dođem boriti protiv njega, pomislio sam si da bih se mogao boriti. Boriti se protiv njega, odraditi to i onda odšetati. Držalo me to nekih 15 minuta, nakon čega sam zaključio kako sam ipak u potpunosti gotov s tim”, rekao je Cormier u podcastu MMA Fightinga i progovorio os vojim šansama u toj borbi.

“Svaki veliki borac uvijek će biti uvjeren u svoju pobjedu. Pomislio sam da bi mi borba protiv Blachowicza mogla biti dobra priča. Kad sam otišao iz poluteške kategorije, nju sam jednostavno napustio. Ostavio sam titulu prvaka, a sad je došao novi prvak bez puno pravih imena na obzoru. No, sad ima potencijalnu borbu protiv Adesanye, a tu je i Glover Teixeira. Gledao sam na to da bi mu borba protiv Glovera ili Thiaga bila dobra, no borba protiv mene bila bi puno veća. Vidio sam svoju priliku. Uistinu sam 15 minuta razmišljao o tome, dok nisam došao do zaključka kako mi je dobro ovdje gdje jesam. To je bilo to”, završio je.