PRVA ŽRTVA ZIDANEOVE DRUGE VLADAVINE: Modrićev omiljeni suigrač i igrač koji je puno obećavao napušta Madrid

Pred Madriđanima je velika rekonstrukcija momčadi

Španjolski velikan Real Madrid odučio je prodati Garetha Balea ovog ljeta kako bi prikupili dovoljno novaca za dovođenje novih pojačanja. Tako barem tvrdi As uz napomenu da mu je sudbina zapečaćena i da će biti prodan bez obzira na to kako igrao do kraja sezone.

Skupljaju sredstva za galactica

“Poslije šest godina u klubu Real i Zidane su odlučili da krilni napadač više nije dio budućih planova. Florentino Perez, koji ga je doveo 2013. i učinio najskupljim igračem u povijesti Madrida, želi ga i prodati za klupski rekord kako bi pomogao financira dolazak jednog galactica, što je obećao treneru”, navodi As. Taj galactico bi trebao biti netko od ove petorice: Mbappe, Neymar, Hazard, Pjanić, Eriksen, Pogba.

Španjolci navode kako Bale i njegov menadžer još uvijek nisu o tome obaviješteni. Dvije opcije su najizglednije za njega. Manchester United je jedna od njih pogotovo ako bi Real u dogovoru uspio dobiti Pogbu. Osim Uniteda spominje se i Bayern.