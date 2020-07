U posljednjoj utakmici 33. kola španjolskog prvenstva Real Madrid je na stadionu Alfredo di Stefano svladao Getafe s minimalnih 1-0 (0-0) i pet kola prije kraja stvorio četiri boda prednosti pred drugoplasiranom Barcelonom.

‘Kraljevski klub’ je do pobjedničkog pogotka došao u 79. minuti iz kaznenog udarca koji je izborio Carvajal, a precizan izvođač bio je Realov kapetan Sergio Ramos.

Luka Modrić je bio u početnoj postavi i igrao do 64. minute, kad ga je Zidane zamijenio Valverdeom. Udarac kapetana hrvatske reprezentacije u 58. minuti s ruba kaznenog prostora, kad je lopta prohujala tik uz vratnicu, bio je najopasniji pokušaj Reala iz igre. Real je šestom uzastopnom pobjedom otkako je prvenstvo nastavljeno nakon tromjesečne stanke došao do 74 boda, četiri više od drugoplasirane Barcelone.

Dan kasnije Real je malo bocnuo Barcu putem Twittera. Objavili su fotografiju serija Ramosa i pored nje napisali: ‘Kapetane, kolika je razlika na vrhu?’ Tako su aludirali na broj koji on nosi na dresu.

👉4️⃣👈 How many points clear at the top, capi?#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/5vZcMlgcND

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 3, 2020