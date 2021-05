PROVALIO U NEYMAROV DOM PA ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJI: Ponio je nekoliko Biblija, slavnom nogometašu je htio prenijeti ‘Božju riječ’

Slavni brazilski nogometaš koji igra za francuski Paris Saint Germain Neymar u nedjelju, par sati prije utakmice svog kluba protiv Reimsa proživio je pravu dramu.

L’Equipe je objavio da je Neymaru na imanje u Parizu provalio čovjek koji je sa sobom ponio nekoliko Biblija i slavnom nogometašu je htio prenijeti “Božju riječ”.

Nepozvani gost je preskočio ogradu i osiguranja ga je uhvatilo pred Neymarovim vratima.

Odmah je pozvana policija, provalnik je uhićen i završio je u psihijatrijskoj bolnici.

Neymar’s Paris mansion broken into just HOURS before PSG’s crucial 4-0 win over Reims https://t.co/mStCLfgAgb

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 17, 2021