Jedan od najboljih boksaša 20. stoljeća preminuo je u 60. godini u Puli nakon teške bolesti

Na današnji dan prije 12 godina preminuo je Mate Parlov, jedini je hrvatski boksač koji je osvojio sve moguće titule, amaterskog europskog i svjetskog prvaka, olimpijskog pobjednika te profesionalnog europskog i svjetskog prvaka.

Parlov je rođen 16. studenoga 1948. godine u Splitu. Od 1964. bio je članom Boksačkog kluba “Pula”. Bio je olimpijski pobjednik 1972. u Münchenu, 1974. godine okitio se titulom svjetskog amaterskog prvaka u Havani.

Bio je i dvostruki europski amaterski prvak; 1971. u Madridu, te 1973. u Beogradu. 1976. je postao profesionalni europski prvak, a 1978. i svjetski profesionalni prvak u poluteškoj kategoriji. Osim toga Mate Parlov bio je i osam puta prvak bivše Jugoslavije. Sportski novinari još su ga za života, 1996. godine, proglasili najvećih hrvatskim sportašem 20. stoljeća.

Koliko je bio velik, dovoljno govori da mu se divio Muhammad Ali.

Muhamed Ali i Mate Parlov, meč snova

“Jugoslavija ima pravog prvaka, Parlov je u ovom trenutku najbolji boksač u Europi. Spreman sam boriti se s njim. Čuo sam da bi moj meč s Parlovom u Jugoslaviji pogledalo uživo 100.000 ljudi. U takvom ozračju ne bi bilo loše oprostiti se od boksa. Parlov je brz boksač, ali protiv mene ne bi imao šanse. Bio bi to lijep meč, no to je jedino lijepo što bi se Parlovu dogodilo”, poručio je Ali 1978. godine. Šteta što do borbe nikada nije došlo.