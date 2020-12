PROSLAVA GOLA KOJA JE BILA NEOBJAŠNJIVA DO SADA: Dječak s posebnim potrebama imao je samo jednu želju, a Mane ju je ispunio

U 14. kolu Premiershipa Liverpool je svladao Crystal Palace sa 7:0, a Sadio Mane je zabio gol za 2:0 u 35. minuti. Prilikom proslave je podignuo ruke prema nebu, a sada se internetom proširila snimka koja pojašnjava njegovu proslavu.

Naime, klub s Anfielda je prije otprilike mjesec dana na stadionu ugostio dječaka i velikog navijača s posebnim potrebama. Tamo je šetao klupskim prostorijama, pucao po golu ispred kultnog kopa, ali i upoznao svog najdražeg igrača Sadia Manea.

During these tough times, Sadio surprised Lee – an incredible volunteer at @theflorrie and a massive red – with a day he’ll never forget ❤️

Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK… pic.twitter.com/uaiQKTNcWo

— Liverpool FC (@LFC) November 27, 2020