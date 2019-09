PROŠLA U DRUGO KOLO: Mlada Hrvatica uvjerljivo otvorila nastup u Kini, nakon izvrsnog trećeg seta izbacila Ukrajinku

Pobjeda nakon tri seta i više od dva i pol sata

Hrvatska tenisačica Jana Fett plasirala se u 2. kolo WTA turnira u Nanchanug 7-6 (3), 2-6, 6-1 pobjedom protiv Ukrajinke Katerine Zavacke nakon dva sata i 43 minute igre.

Protiv tri godine mlađe Ukrajinke, 22-godišnja Fett je odigrala susret pun preokreta. U prvom je setu povela sa 2-0, samo da bi potom izgubila četiri gema zaredom. No, uslijedilo je novi niz Fett od tri uzastopna gema kojim je stigla do prednosti od 5-4 i servisa za set. Tada je još jednom, po treći put u susretu, izgubila servis i to bez osvojenog poena da bi kod 5-5 propustila dvije “break-lopte” za novu priliku. Ipak, Fett je odigrala bolji “tie-break”, osvojila je svih pet poena na servis suparnice, dok je ona ipak uspjela osvojiti dva od pet bodova na svom početnom udarcu.

Drugi je set bio poravnat do rezultata 2-2, a onda je Zavacka serijom od četiri gema stigla do poravnanja u susretu.

U drugom kolu sa Šveđankom

Iskusnija Fett bolje je odigrala treći set, a ključni se pokazao četvrti gem u kojemu je Vrbovčanka iskoristila petu “break-loptu” u gemu u kojem je odigrano 20 poena. Fett je susret zaključila na svom servisu nakon još jednog maratonskog gema u kojem je realizirala petu meč-loptu.

Fett, trenutačno 326. igračica svijeta, u 2. kolu će igrati protiv Šveđanke Rebecce Peterson.