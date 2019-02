PROSINEČKI PROGOVORIO O TEŠKIM TRENUCIMA: ‘Nije bilo bezopasno, puklo mi je debelo crijevo. Valjda se sve nakupilo…’

Ovim putem otkrio je i zašto nije pozvao kontroverznog Vranješa

Legendarni hrvatski nogometaš i aktualni izbornik BiH Robert Prosinečki dao je prvi veliki intervju otkako je prije dva mjeseca završio na operacijskom stolu. Kako piše Sportsport.ba Prosinečki je od tada izgubio dvadeset kilograma te je ispričao što se zapravo dogodilo 22. prosinca, kada mu je pozlilo na dan otvaranja nove zgrade NFSBiH.

“Sišao sam dolje u hodnik i osjetio strašnu bol u donjem dijelu želuca. Prije nisam osjećao toliku bol. Znalo je nekada zaboljeti, ali kao i što i svakoga zna zaboljeti trbuh. Nikad toliko da bis se zapitao ili obraćao pažnju. No, to je bilo neizdrživo i odmah su me odvezli u bolnicu na ultrazvuk”, počeo je.

Imao sreće

“Gore se naravno ispostavilo da moram ostati i da moram hitno pod nož. Puklo je bilo debelo crijevo, valjda se sve nakupilo, prehrana, gazirano, stres. Sreća je bila, jer trebalo je odmah reagirati da ne bi došlo do sepse. Profesor Šabanović izvrsno je uradio operativni zahvat, zaista je sve bilo perfektno, ali nije lako kada moraš ostati duže u bolnici. Nije operacija uopće bila rutinska”, otkrio je Prosinečki za

O Vranješu

Reprezentacija se uskoro okuplja, a Žuti je odlučio s popisa zbog seks afere s Jelenom Karleušom izostaviti kontroverznog Ognjena Vranješa.

“Da razjasnimo. Prvo, Vranješ je na svakom okupljanju i na utakmicama davao maksimum, možda i više od maksimuma jer je takav po karakteru. Na njegovu igru nisam imao nikakve zamjerke, čak ne znam da je neku grešku napravio u igri. Njegovo nepozivanje nema veze s njegovim igrama”; kazao je i nastavio.

“Drugo, Ognjen Vranješ nema klub i treće, sam sebe je izbacio iz reprezentacije svojim ponašanjem izvan terena. Prvo od te sporne tetovaže, prepucavanja sa navijačima do afere sa Jelenom Karleušom o kojoj znate više nego ja. Dakle njegove igračke kvalitete nisu sporne, neće biti pozivan zbog svih ovih drugih stvari”, poručio je Prosinečki.