PROSINEČKI PROGOVORIO O ODBIJENICI BIVŠEG DINAMOVCA: BiH mediji ga razapeli! ‘Kao da se radi o Beckenbaueru’

Okrenuo je ploču te je odbio odazvati se pozivu Roberta Prosinečkog.

Bivši Dinamov branič Jozo Šimunović (23) prošlo je ljeto poručio da u budućnosti namjerava igrati za BiH. Aktualni član Celtica rođen je u Zagrebu i do tada je igrao za sve mlade hrvatske reprezentacije, no među seniorima nije dobio priliku.

“Istina je, odlučio sam igrati za Bosnu i Hercegovinu. Moji roditelji, moj djed i baka, svi su iz BiH. Kontaktirao me izbornik Mehmed Baždarević i nakon prvog razgovora dao mi je vremena da razmislim. Nakon toga sam razgovarao sa svojom obitelji i odlučili smo da igram za BiH. Poslije toga sam ponovno u nekoliko navrata razgovarao s Baždarevićem i donio definitivnu odluku da obučem dres BiH”, obrazložio je svojevremeno Šimunović svoju odluku.

No, sada je okrenuo ploču te se odbio odazvati se pozivu Roberta Prosinečkog. Celticovog stopera zvao je za prijateljske oglede protiv Bugarske i Senegala, a dobio odgovor da se u ovom trenutku ne može odazvati njegovom pozivu’. Šimunović se ranije pojavljivao na okupljanjima, ali i ‘otpadao u posljednji trenutak zbog sumnjivih ozljeda’ pa se nametnuo zaključak da ipak ne želi igrati za BiH.



“Prvo, nekako smo previše počeli moliti igrače da dođu u reprezentaciju. To je najveća čast kada vas neko pozove. Jozo me zvao i rekao sam mu da objasni javnosti zašto neće doći. Rekao mi je da neće više igrati za naš tim i samo on može reći zašto je to tako”, rekao je Prosinečki za Sportsport.ba.

U osvrtu na ovu situaciju na istom portalu poručeno mu je kratko i jasno: ‘Jozo, hvala i prijatno!’ i ‘Kao da se radi o Beckenbaueru’.

Istaknuli su niz situacija u kojima je izbjegavao zaigrati ali da bi ‘današnje odbijanje u ovom trenutku’ trebalo predstavljati jasnu poruku. Ni u jednom trenutku ti više ne treba da se odazivaš, jer ne treba uopće da budeš pozivan’, ističu. Prisjetili su se i Bilićevog poučka.

“Prosinečki o tome zna dosta. Bio je pomoćnik Slavenu Biliću i pred prvu njihovu utakmicu protiv Rusije u Moskvi imali su problem sa izgrednicima Ivicom Olićem i legendarnim Darijom Srnom. Zaglavila obojica u kafani. Iako je utakmica bila vrlo bitna, obojicu je Bilić suspendirao dok se nisu ispričali. Hrvatska je odigrala srećom 0:0, a Bilić već na startu pokazao odrješitost i poslao jasnu poruku. Nijedan pojedinac nije veći od reprezentacije, pa makar se zvao Jozo Šimunović. Bolji je Besim Šerbečić koji hoće i ide na glavu, od Šimunovića koji neće pa makar bio Beckenbauer”, završava se tekst.