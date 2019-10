PROSINEČKI POZVAO U REPKU JEDNOG OD NAJVEĆIH DINAMOVIH TALENATA: ‘Nemamo mi milijun igrača…’

Nogometna javnost u BiH je razočarana što “zmajevi“ nisu već kroz kvalifikacije osigurali odlazak na Europsko prvenstvo

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki objavio je u četvrtak u Sarajevu popis od 25 igrača za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020. protiv Italije 15. studenoga u Zenici i Lihtenštajna tri dana kasnije u Vaduzu.

DINAMO NAPUŠTA JEDAN OD NAJVEĆIH TALENATA: Za njega su se tukli s Hajdukom, a sada minute mora tražiti drugdje

Na popisu su dva nova nogometaša – krilni napadač Luka Menalo, igrač zagrebačkoga Dinama koji je na posudbi u Ljubljanskoj Olimpiji, te bivši nogometaš Osijeka Haris Hajradinović, koji se nametnuo dobrim igrama u turskoj Kasimpaši .

Izbornik “zmajeva“je na konferenciji novinarima potvrdio kako u dvije zadnje kvalifikacijske utakmice računa i na ključnoga napadača i kapetana momčadi Edina Džeku, koji je zbog ozljede propustio susrete protiv Finske i Grčke, kao i na veznjaka Juventusa Miralema Pjanića, koji je nedavno protiv Leccea zadobio ipak lakšu ozljedu .

Gojak ima problema

“Nemamo mi milijun igrača, pozvali smo i Amera Gojaka, koji ima problema s ozljedom skočnog zgloba. Razgovarao sam s njim, pa ćemo vidjeti koliko će trajati oporavak. Amer mi je rekao da će biti spreman do sredine studenoga , ali to još moramo vidjeti. Dolazi nam Italija, u Zenici uvijek igramo jako dobro i to je svakako dobra prigoda da odigramo dobar meč i pokažemo da zaista vrijedimo“, kazao je Prosinečki.

BiH je nakon nedavnoga poraza od Grčke u Ateni šanse za izravni plasman na Euro svela na minimum, odnosno teoriju.Glavnom konkurentu Finskoj, koja se nalazi na drugome mjestu na ljestvici, potrebna je još samo domaća pobjeda nad autsajderom Lihtenštajnom. Šansu će bh.nogometaši tražiti u baražu u ožujku sljedeće godine do kojeg su došli dobrim igrama u Ligi nacija i osvajanjem skupine .

Nogometna javnost u BiH je razočarana što “zmajevi“ nisu već kroz kvalifikacije osigurali odlazak na Europsko prvenstvo, a još i više su ogorčeni slabim igrama i nezalaganjem svojih nogometaša na vrlo važnim utakmicama i gostujućim porazima protiv Finske, Armenije i Grčke čime je nestala šansa za izravni plasman na EURO 2020.