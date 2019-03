PROSINEČKI ODUŠEVLJEN MARADONINOM GESTOM: Žuti progovorio i o novoj operaciji, Daliću i porazu od Mađarske

Legenda hrvatskog nogometa smatra kako nema mjesta panici nakon iznenađujućeg poraza Vatrenih

Prema vlastitom priznanju Robert Prosinečki nije se dobro naspavao poslije remija njegove BiH s Grčkom u Zenici. Vodila je njegova momčad na poluvremenu s 2:0, međutim gosti su uspjeli uzeti bod.

“Trebali smo voditi tri-četiri razlike, a na kraju smo uzeli samo bod. Crveni Pjanića? Ne znam, svi mi kažu da to nije bilo za crveni, a to je bila situacija koja je Grke vratila u utakmicu”, izjavio je Žuti za 24 sata. Prosinečki je prije nekoliko mjeseci dva puta završio na operacijskom stolu zbog problema s tankim crijevom. Sada je pred njim treća.

Nova operacija

“Trebao bih na operaciju za nekoliko dana, a moram odlučiti gdje će me operirati, u Zagrebu ili Sarajevu. Nema razloga za dramu, sad me čeka jedan rutinski zahvat na koji moram otići”, kazao je te je napomenuo kako je sada s njegovim zdravljem sve u redu i da su problemi iza njega.

Pije ovog tjedna Maradona je na Instagramu podijelio fotografiju s nizom velikana iz njegova doba, među njih je uvrstio i Prosinečkog.

“Nisam znao za to. Hvala mu, to je baš velika čast. Da vas jedan takav velikan, jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa stavi na takvo mjesto, moram biti ponosan, lijepa je to stvari”, poručio je.

Brani Dalića

U razgovoru pak za Večernji list osvrnuo se na poraz Vatrenih. Istaknuo je da ga je iznenadio rezultat iz Budimpešte, ali i da se u nogometnu događaju veća iznenađenja.

“Mađarska je možda igrala najbolje što može, a Hrvatska najlošije i epilog je takav kakav jest”, poručio je pa se odbio kritike na račun Dalića.

“Drži li stvari pod kontrolom? Zar ćemo tako govoriti nakon jednog poraza? Bit će Hrvatska prava kada to bude potrebno”, završio je.