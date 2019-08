PROPADA TRAMPA JUVENTUSA I MANCHESTER UNITEDA? Mandžukić zbog jedne riječi Argentinca ostaje bez velikog transfera

Hrvatski napada na izlaznim je vratima Juventusa

Odlazak Maxa Allegrija iz Juventusa možda je i najteže podnio Mario Mandžukić. Ipak riječ je o treneru koji je ima puno povjerenje u hrvatskog napadača. Situacija bivšeg Vatrenog znatno se promijenila jer je klupu talijanskog prvaka preuzeo Maurizio Sarri. A on je gotovo jasno dao do znanja da Super Mario nije u njegovim planovima. Povod je to sve glasnijim nagađanjima da će Mandžukić ovog ljeta napustiti Torino iako je prije par mjeseci produljio ugovor.

Rekao ‘ne’

Prema posljednjim glasinama trebao bi u paketu s Dybalom prerseliti na Old Trafford kao dio razmjene između dvaju velikana. U suprotnom smjeru tako se očekuje prelazak Romelua Lukakua.

No, kako se čini ovakva razmjena mogla bi propasti zbog Argentinca. Calciomercato, Rai Sport i Tuttomercatoweb navode da Dybala ne namjerava preseliti na Old Trafford u zamjenu za Lukakua te da je odbio takvu mogućnost.

Corriere dello Sport piše da Inter namjerava iskoristiti ovu situaciju i i odvesti ga u svoje redove.

U međuvremenu, Calciomercato ističe da je Sarri donio odluku prema kojoj u svojoj momčadi namjerava zadržati Douglasa Costu, dok Mandžukić ostaje na transfer listi.

Nadalje, navode kako Talijan smatra da Costa posjeduje kvalitete koje bi mogle pomoći momčadi te da još uvijek nemaju konkretnih ponuda za Mandžukića.