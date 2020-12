Real Madrid je u dvoboju 16. kola Primere odigrao 1-1 kod Elchea, a vodeći gol za španjolskog prvaka zabio je Luka Modrić. Vatreni je u 20. minuti zabio gol glavom nakon što je Asensio pogodio gredu, a Luka između dva igrača Elchea stigao prvi na loptu i pogodio mrežu za svoj četvrti ovosezonski pogodak u Primeri.

Novi prvoligaš Elche je izjednačio u 52. minuti golom Fidela iz penala kojeg je skrivio Carvajal, a Real je dokraja propustio veliki broj prilika za pobjedu.

Nakon utakmice veliku pažnju privikao je jedan podatak. Naime, španjolski mediji stavili su pažnju na podatak da Real ne pobjeđuje kad je Marcelo u sastavu.

Bila je ovo već peta utakmica ove sezone u kojoj je startao, a Real nije uspio ostvariti pobjedu.

Prethodno je bio započeo susrete protiv Alavesa, Valencije, Šahtjara i Cadiza i u svakom od tih mečeva Real nije uspio pobijediti.

1 – Real Madrid have just won one of their last six games in all competitions with Marcelo as starter (D1 L4). Return#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/YqtxUK8TLg

— OptaJose (@OptaJose) December 30, 2020