PROMJENE NA MAKSIMIRU: ‘Ako je tako onda Jovićevićeva smjena nije imala smisla. Kek? U Dinamu ne bi imao ono što je u Rijeci’

Zagrebački Dinamo, koji je nedavno osvojio naslov prvaka Hrvatske, smijenio je trenera Igora Jovićevića, a njegovo mjesto je preuzeo Zoran Mamić

Turbulentno je u zagrebačkom Dinamu, momčadi koja je već osvojila novi naslov prvaka 1. HNL. Modri su ovog tjedna smijenili trenera Igora Jovićevića koji je na kupi proveo samo 65 dana, a njegovo mjesto preuzeo je dosadašnji sportski direktor Zoran Mamić. Njegov dolazak izazvao je negodovanje navijača jer se radi o čovjeku koji je nepravomoćno osuđen sa svojim bratom Zdravkom za izvlačenje velike svote novca iz Dinama.

Za komentar tih događanja nazvali smo proslavljenog hrvatskog trenera Igora Pamića koji je kao igrač bio član kluba s Maksimira.

Mamić na klupi

“Moramo priznati da su čelnici Dinama pogodili, rezultati to opravdavaju. Ne znam što se događalo za vrijeme Jovićevićevog trenerskog mandata, zašto je bilo toliko ‘šaranja’ momčadi, je li to bilo zbog pomlađivanja ekipe? Normalno da tada momčad ne može prezentirati ono što bi mogla. Na kraju krajeva, moramo znati da je Dinamo već osvojio naslov. Također, mora se uzeti u obzir kako je otišao Bjelica i to je na igrače jako djelovalo. Sada su kvalifikacije za Ligu prvaka jako blizu, vremena nema baš puno i vjerojatno su čelnici Dinama prosudili da nema napretka u igri jer moramo priznati da je stvarno bilo loše, ne samo rezultat nego i igra i povukli su taj potez da probude momčad”, smatra Pamić koji se potom osvrnuo na Mamićev dolazak na klupu:

“Što se tiče imenovanja Zorana Mamića, znam da je to čudno jer ispada da je sam sebe postavio za trenera. Međutim, Mamić je ranije napravio fantastičan posao i gledajući iz tog kuta, to je po meni dobar potez jer on sigurno najbolje poznaje momčad, zna kako ‘dišu, unutra je, bio je tu kad se momčad sastavljala i trenirao je već neke od tih igrača. Mislim da će on i ostati trener, zašto ne bi? Ako rezultati sada budu OK i kao uđu u Ligu prvaka, ne vidim zašto ne bi ostao.”

‘Jovićević je mogao i ostati’

Iz Dinama su objavili kako je Mamić samo privremeno rješenje na klupi, a da će momčad u sljedećoj sezoni voditi neki drugi trener. Pamić se ne slaže s takvim planom.

“Ako je to tako, onda po meni Jovićevića nije trebalo mijenjati jer je prvo mjesto već osvojeno. Ako će tražiti novog trenera za novu sezonu, onda je Jovićević moga i ostati. Da Jovićević ode, dođe Zoki pa onda opet dođe treći trener… To po meni ne opravdava njegovu smjenu”, rekao je.

Stiže Kek?

U četvrtak se pojavila glasina kako bi taj novi trener mogao postati Matijaž Kek, proslavljeni slovenski stručnjak koji je s Rijekom osvojio naslov prvaka u sezoni 2016./17., a koji trenutno vodi slovensku reprezentaciju.

Kek bi navodno uskoro trebao sjesti za stol s vodstvom Slovenskog nogometnog saveza jer je pod ugovorom do 2022., te bi poslije toga trebao stići u Maksimir gdje bi od Mamića preuzeo posao trenera prve momčadi, objavile su Sportske novosti.

“Činjenica je da je Kek napravio odlične rezultate s Rijekom, gdje je on imao velike ovlasti. To u Dinamu sigurno ne bi imao. Kao drugo, Dinamo je puno veći klub od Rijeke i puno će biti zahtjevnija situacija. Ali tu postoji puno stvari, koga će Dinamo izvući u ždrijebu za Ligu prvaka, zadnje dvije godine su imali relativno lagane protivnike. Već ako ne prođu u LP, ovaj potez je bio uzaludan. No, ako se gleda iz trenerskog kuta, Kek je po meni odličan trener i tu nema dvojbe”, prokomentirao je Pamić.

Borba za 2. mjesto

U Prvoj hrvatskoj nogometnoj Ligi ove sezone vodi se velika borba za 2. mjesto koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka, a Pamić je otkrio za koju momčad misli da će na kraju osvojiti to mjesto.

Već sam govorio, kada je sve počelo, da će Osijek biti drugi. Iz jednog razloga, zato jer su pokazivali stabilnost. Vrlo su bili umjereni u izjavama i sigurno su lagali. Međutim, skinuli su teret s leđa igrača, a imaju kvalitetu za drugo mjesto. Prema njihovom budžetu to uopće nije sporno, momčad izgleda jako dobro – ne igraju ekstra atraktivno, međutim homogeni su i rezultat je odličan. Treba biti realan i reći da bi bili u finalu Kupa da nije bilo sudačkih grešaka na njihovu štetu. Sad su u najboljoj poziciji za drugo mjesto, definitivno”, zaključio je Pamić.