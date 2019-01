PROGNOZA JEDNOG OD NAJBOLJIH: ‘U polufinalu ćemo igrati sa Švedskom, a onda nas čeka obračun s najvećim favoritom’

Kauboji u nedjelju u 18 sati s Brazilom započinju drugu fazu SP-a.

Bivši hrvatski rukometaš Petar Metličić prokometnirao je nastup Kauboja na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj. Izabranici Lina Červara upisali su svih pet pobjeda u grupnoj fazi natjecanja te su prenijeli maksimalna četiri boda u drugi krug što im s pravom daje nadu u polufinale.

Napad mora bolje

“Rezultatski je ovo za sada odlično i moramo biti zadovoljni. U obrani smo fantastični, to je ono što smo dizali iz utakmice u utakmicu. Što se tiče napada, sigurno može bolje. Tu postoji veliki prostor za napredak, ali za sada je to rezultatski jako dobro, ali će sigurno u idućim utakmicama morati biti još bolje”, rekao je Metličić za Dalmatinski portal.

Hrvatska od 18 sati igra s Brazilom.

Upozorenje

“Na papiru najlakši protivnik, ali čim su tu znači da nešto vrijede. Jako su nezgodni, pogotovo ako ih podcijeniš. Sve su to igrači koji igraju u Francuskoj, Španjolskoj, Poljskoj. Sadašnji izbornik Španjolske je jedan od krivaca što su se digli. On je dosta godina radio tamo, on ih je i stvorio. Vjerojatno će biti njihov dobar špijun, ali ako nije imao rješenja sa Španjolskom ne znam može li im dati neki još bolji savjet. Atipična su ekipa i treba biti oprezan. Zadnji put smo s njima igrali 2015. i jedva smo ih pobijedili. Ako želimo velike stvari tu utakmicu moramo dobiti. Nakon toga slijede Njemačka i Francuska, domaćin i reprezentacija koja je nama uvijek neugodna”, istaknuo je.

Iznio je na kraju svoje prognoze što se tiče završnice SP-a.

“Parovi polufinala? Hrvatska i Švedska, te Danska i Njemačka. Hrvatska prva u grupi u drugom krugu. Finale ćemo igrati sa Dancima”, završio je.