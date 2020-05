PROCURIO PAKLENI PLAN PREDSJEDNIKA REALA: Ostvari li se njegom naum nitko na svijetu neće im biti ravan

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez, poznat kao tvorac čuvenih Galacticosa, smislio je sjajan plan kako bi se na pravi način oprostio od kluba. Naime, madridski As piše da do 200. planira u potpunosti obnoviti Santiago Bernabeu, i dovesti Kyliana Mbappéa. Za sve to trebat će mu preko pola milijarde eura.

Za novi stadion Real mora uzeti kredit od 575 milijuna eura na 30 godina, a dok se on bude gradio Perez namjerava graditi i novu moćnu momčad. Najveće pojačanje trebao bi biti Mbappé. I dok se kraj obnove stadiona očekuje za dvije godine, Perez namjerava dovesti Francuza godinu ranije.

Kkao piše As, ovog ljeta neće krenuti po njega zbog previsoke odštete, a kako će mu nakon iduće sezone ostati još godinu dana ugovara mišljenja je da će ga dobiti znatno jeftinije, odnosno po razumnijoj cijeni.

With the new Bernabeu – Florentino Perez wants to build another super Real Madrid team by the year 2022. Kylian Mbappe is the prime target, Haaland is another. And with Odegaard in midfield, Real could become a super force once again. pic.twitter.com/1nPitmI87u

