Iza nogometaša njemačkog Bayerna sjajna je sezona u kojoj su osigurali osmi uzastopni naslov pobjednika Bundeslige, osvojili Kup, a vrhunac svega bio je osvajanje Lige prvaka prošle nedjelje pobjedom nad PSG-om u finalu.

To je bila šesti naslov europskog prvaka za Bayern koji se tako probio na treće mjesto najuspješnijih klubova zajedno s Liverpoolom, a ispred njih su tek Real Madrid (13) i Milan (7).

PERIŠIĆU STIGLE LOŠE VIJESTI: U Bayernu su odlučili da ga neće zadržati u klubu, zna se i zašto

Sada u Munchenu rade na planovima za sljedeću sezonu, a Sport Bild je otkrio koje se promjene mogu očekivati.

• Thiago: on the verge of a move to Liverpool • Alaba: No decision yet but positive signals • Perišić: expected to stay • Tolisso: the tendency at the club is to keep him • new signings: a right-back and possibly a defensive midfielder

Sve je jasnije da će klub napustiti španjolski nogometaš Thiago Alcantara kojeg želi Liverpool, a čini se da bi on mogao biti jedini igrač koji odlazi s Allianz Arene.

Francuz Corentin Tolisso, koji se također spominjao u kontekstu odlaska, trebao bi ostati u klubu, baš kao i slavni branič David Alaba koji još nije produžio ugovor s Bavarcima, no očekuje se da će i to vrlo brzo srediti.

Corentin Tolisso was on the list of the players for sale. However, after his convincing short cameos in the #UCL and due to the need for a big squad next season, the chances of him staying are currently very good. Tolisso himself has signaled that he wants to stay [@SPORTBILD] pic.twitter.com/h9CayoZmDS

— #DoubleTreble 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) August 25, 2020