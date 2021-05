PROCURILI DETALJI MOURINHOVA UGOVORA U ROMI: Jedan detalj posebno je zanimljiv, a tiče se njegove godišnje plaće

Nedugo nakon objave da Portugalac preuzima Romu, počeli su curiti i detalji njegova ugovora

Talijanski velikan AS Roma imenovala je kontroverznog Josea Mourinha svojim novim glavnim trenerom na trogodišnjem ugovoru koji započinje u srpnju, objavio je u utorak rimski klub.

Odluka vodstva Rome došla je samo nekoliko sati nakon najave sadašnjeg trenera Paula Fonsece da napušta Romu nakraju sezone. Roma je tek sedma na tablici Serie A bez šansi za plasman u Ligu prvaka.

“Oduševljeni smo i obradovani što smo dočekali Josea Mourinha u obitelji AS Roma”, rekli su predsjednik kluba Dan Friedkin i potpredsjednik Ryan Friedkin.

“Veliki prvak koji je osvajao trofeje na svim razinama, Jose će pružiti ogromno vodstvo i iskustvo našem ambicioznom projektu.”

Mourinha, koji je prethodno trenirao Porto, Chelsea, Inter iz Milana, Real Madrid i Manchester United, Tottenham je smijenio prošlog mjeseca nakon 17 mjeseci na čelu londonskog kluba.

Procurili detalji ugovora

“Nakon sastanaka s vlasnikom i Tiagom Pintom, odmah sam shvatio pune razmjere njihovih ambicija za AS Romu. Ista ambicija i nagon su me uvijek motivirali i zajedno želimo izgraditi pobjednički projekt tijekom nadolazećih godina. Nevjerojatna strast navijača Rome uvjerila me da se prihvatim posla i jedva čekam početak sljedeće sezone”, kazao je Mourinho.

Dakako, nedugo nakon objave da Portugalac preuzima Romu, počeli su curiti i detalji njegova ugovora. Sky Sport Italia tvrdi da bi Mourinho u Romi trebao zarađivati sedam milijuna eura godišnje, što je znatno manje od 16 milijuna eura po sezoni, koliko je zarađivao u Tottenhamu.

Međutim, u prvoj sezoni Mourinho će ipak zaraditi puno više jer navodno je engleski klub pristao platiti mu dio plaće u sljedećoj sezoni. Riječ je o dogovoru proizašlom zbog porezne odredbe u Italiji. Porez se smanjuje za 50 posto ljudima koji svoje prebivalište i poslovanje prebace u Italiju na najmanje dvije godine ako u posljednje tri godine nisu živjeli u toj zemlji. To ujedno znači i kako će platiti samo oko 100 tisuća eura poreza na primanja iz inozemstva.