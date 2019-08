PROCURILI DETALJI MANDŽUKIĆEVA UGOVORA S UNITEDOM: Legenda Vatrenih bolji završetak karijere nije mogla poželjeti

Super Mario najvjerojatnije će nakon četiri godine napustiti Torino

Hrvatski napadač Mario Mandžukić (33) navodno je dogovorio osobne uvjete s Manchester Unitedom. Prema pisanju Gazzette dello Sport i Tuttomercatoweba Mandžukić je bio u pregovorima posljednjih nekoliko dana te je dogovorio dvogodišnju suradnju uz mogućnost produljenja ugovora za još jednu godinu.

DOGOVORENA JE LUDA RAZMJENA, UKLJUČENE SU TRI VELIKE ZVIJEZDE: Pao je dogovor, Mandžukić seli u Englesku?

Nikad veća plaća

Isti navode da bi trebao zarađivati šest milijuna eura po sezoni, što je za 500 tisuća više nego što je dogovorio s Juventusom ovog travnja kada je stavio potpis na novi ugovor. Engleski velikan trebao bi pak na Juveov račun na ime odštete uplatiti 15 milijuna eura.

Dođe li službeno do dogovora Mandžukić će postati prvi Hrvat na Old Traffordu. To bi mu bio veliki šlag na torti veličanstvene karijerekoja je vjerojatno premašila sva očekivanja. Igrao je u njemačkoj za Wolfsburg i Bayern, u Španjolskoj za nikad moćniji Atletico Madrid, dok je u talijanskom Juventusu u posljednje četiri godine isto toliko osvojio naslova prvaka.