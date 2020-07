PROCURILI DETALJI LOVRENOVOG TRANSFERA: Izgleda da će ga novi klub platiti puno manje nego što je prvotono objavljeno

Branič hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren jako blizu odlaska iz redova engleskog prvaka Liverpoola ,a destinacija mu je, kako su objavili mnogi strani mediji – Zenit.

Britanski mediji cijelu sezonu ga povezuju s raznim europskim klubovima, a najviše se pričalo o interesu talijanske Rome, no srebrni će Vatreni svoju karijeru nastaviti u Rusiji.

LOVREN POSTAJE NASLJEDNIK LEGENDARNOG SRBINA? Poznati klub pripremio ponudu za Hrvata, čeka se odgovor iz Liverpoola

Prošli vikend je Daily Mail objavio da su Rusi spremni za usluge Vatrenog Liverpoolu ponuditi devet milijuna funti, a u ruskom klubu smatraju da bi bio savršena zamjena za proslavljenog srpskog braniča Branislava Ivanovića.

Daily Mail je naveo kako je Zenit spreman ponuditi devet milijuna eura, dok Liverpool traži 15 te da bi to mogao predstavljati problem u transferu.

U petak je britanski tabloid The Sun objavio kako je došlo do napretka u pregovorima i da će Rusi za braniča Vatrenih Liverpoolu platiti 12 milijuna eura, objavio je to i poznati talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Liverpool are still working to extend Georginio Wijnaldum contract – talks on with his agent to find an agreement. Dejan Lovren is going to leave the club and join Zenit St. Petersburg for €12M. No official bid yet for Thiago Alcantara. 🔴 #LFC #Liverpool #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2020