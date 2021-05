Ronaldo je u ovoj sezoni s Juventusom osvojio (samo) talijanski Kup i izborio plasman u Ligu prvaka

Portugalski nogometni superstar Cristiano Ronaldo suigračima u Juventusu priznao je da će ovoga ljeta napustiti klub, javljaju talijanski mediji.

RONALDO NAJAVIO ODLAZAK IZ JUVENTUSA? ‘Ostvario sam cilj koji sam si postavio kad sam dolazio u Italiju’

Ronaldu govor s Juveom traje do ljeta 2022., no već se neko vrijeme pretpostavlja kako će napustiti torinski klub već ovoga ljeta i sada se čini da će se upravo to dogoditi.

Portugalac uskoro ide na Europsko prvenstvo, a nakon toga na odmor pa se vraća na nogometne terene u dresu neke nove momčadi.

Navijači nezadovoljni

Inače, Ronaldo je ove sezone pretrpio dosta kritika jer Juventus, u kojem je on najskuplji i najpopularniji igrač, nije igrao dobro. Osvojeni kup je utjeha, ali rano ispadanje iz Lige prvaka i činjenica da su miljama daleko od osvajanja talijanskog prvenstva povod su za razne kritike i prozivke.

Mnogi su krivca upravo našli u Ronaldu, kojem to nije dobro ‘sjelo’ i očito će vrlo brzo napustiti Italiju.

