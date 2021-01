McGregor ulazi u kavez S Dustinom Poirierom u nedjelu rano ujuturu po hrvatskom vremenu

Predsjednik UFC-a Dana White nedavno je u razgovoru za ESPN najavio sastanak Khabibom Nurmagomedovom u Abu Dhabiju kako bi ga nagovorio da se vrati iz mirovine.

“Očito je da ću se sastati s njim jer smatram kako bi se trebao opet boriti. Pogledajte samo što je napravio Justinu Gaethjeu. Pogledajte što je napravio svim protivnicima s kojima se borio. Mislim da bi se opet trebao boriti i opasno ću ga pritisnuti da tako odluči”, poručio je White.

Kao što je poznato, Khabib je najavio povlačenje poslije pobjede nad Justinom Gaethjeom.

“Bog mi je dao sve i hvala mu na tome, Bog je velik! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Sad, danas, želim reći kako je ovo bila moja zadnja borba, ma nema šanse da se vratim bez svog oca. Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam joj je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Ja kad dam riječ, onda je to to, toga se držim. Ona ne želi da se više borim bez oca i za mene je to svetinja”, rekao je nakon zadnje borbe.

Šokiralo je to MMA svijet , ali i šefa UFC-a koji nije imao pojma da se ovo sprema. Zato ga je prošlog vikenda tijekom UFC on ABC večeri pokušao nagovoriti da se vrati. a dijelovi tog razgovor, a upravo su procurili.

Dana White told Khabib to imagine the potential pay-per-view sales of a rematch with Conor McGregor, comparing it to #UFC257 (via @ufc) pic.twitter.com/4DocBT7A9z — ESPN MMA (@espnmma) January 23, 2021

“Borba Conora i Poiriera za sada postiže bolji rezultat traženosti od tvoje borbe protiv Conora. Zamisli koliko bi napravio revanš Conora i tebe. Samo kažem”, rekao je White, a Khabib se samo nasmijao.

White je, inače, prije nekoliko dana otkrio što mu je Khabib još rekao.

“Gledat ću tu borbu. Ne želim zadržavati pojas. Ako mi Hooker, Chandler, McGregor ili Poirier pokažu nešto spektakularno, vratit ću se”, bile su riječi koje je podijelio Whiteom.