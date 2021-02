Pred najboljim hrvatskim boksačem Filipom Hrgovićem velika je godina. Poznati promotor Eddie Hearn ispričao je kakve ima planove za El Animala.

“Dogovaramo meč protiv Martina Bakolea. Filip je spreman, ponudili smo borbu i Michaelu Hunteru, no od njega nismo dobili povratnu informaciju. To bi također bila sjajna borba”, kazao je Hearn za YouTube kanal Matchroom Boxinga.

“Jedan je od najboljih teškaša svijeta i do kraja ove godine gledat ćete ga u ozbiljnim ispitima. Vjerujem da se do kraja ove godine može dovesti u poziciju iz koje će ući u borbu za svjetsku titulu”, dodao je.

U međuvremenu, Sky Sports objavio je dulju rijetko viđenu snimku sparinga Hrvata i bivšeg WBC-ovog svjetskog prvaka Deontaya Wildera z 2013. godine. Njih su dvojica tada boravili u kampu Davida Hayea, koji se pripremao za obračun s Tysonom Furyjem.

😈DON'T FILM ME… FILM THEM!🔥

Watch extended sparring footage of @BronzeBomber and @Filip_Hrgovic from 2013👀

📖Plus read about Wilder's explosive sparring with @davidhaye from the same camp: https://t.co/THZWPQ7pbc 👈 pic.twitter.com/ZPvKBfyAwY

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 3, 2021