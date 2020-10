Argentinski nogometaš Maxi Lopez ispričao je jednu anegdotu vezanu uz razdoblje kada mu je Zlatana Ibrahimović bio suigrač u Milanu.

“Igrali smo protiv Parme na Tardiniju, poslao sam loptu u šesnaesterac za Ibrahimovića, ali se on nije ni pomjerio, samo ju je gledao kako odlazi. Iznenada, okrenuo se i počeo vikati na mene. Ne biste vjerovali što je sve izgovorio. Želio je da mu dodam loptu ‘u noge’. Odgovorio sam mu da je dodavanje bilo dobro te da je trebao poslati loptu u mrežu. Vratili smo se u svlačionicu nakon utakmice, mislio sam da će mi nešto reći, ali se držao dalje od mene. Prošla su dva ili tri dana, trebali smo igrati Ligu prvaka u srijedu, a Zlatan mi je prišao i rekao: Sviđaš mi se, Argentinci imaju karakter i kažu ono u što vjeruju, ne kao Brazilci. Ali sljedeći put kad mi kažeš nešto slično, razbit ću ti glavu”, prisjetio se Lopez.

Maxi Lopez reveals that being Zlatan’s teammate at Milan sparked some interesting clashes. ‘I like you, but next time, I’ll smash ur face in.’

“We were playing against Parma, I put a pass into the box for Ibrahimovic, he didn’t even move, he just watched where the ball was going pic.twitter.com/4adjTQaCpB

