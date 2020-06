Svjetski teniski broj jedan, Novak Đoković, mogao bi se naći u problemima nakon što je otkriveno da se prije samo nekoliko dana bio na revijalnoj utakmicu u kojoj je sudjelovao Nikola Janković, za kojeg se u ponedjeljak utvrdilo da je pozitivan na koronavirus.

“Dobro se osjećam i moram biti strpljiv. Ne znam gdje sam se zarazio. Nemam čak niti ideju. Nadam se da još netko nije zaražen”, rekao je košarkaš za Sport Klub.

Đoković je bio jedan poseban gost oproštajnoj utakmici Mega Memaxa od trenera Dejana Milojević, ali za sada nije poznato je li bio u bliskom kontaktu s Jankovićem. Košarkaš nije pokazivao znakove bolesti pa je još veća vjerojatnost da ju je proširio.

A concern, given the numbers seen in close proximity over the weekend. https://t.co/pd7e5c4oIU

