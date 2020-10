PROBLEMI U SVLAČIONICI INTERA, ZVIJEZDA SE POBUNILA PROTIV CONTEA: ‘Zašto ne igram? To njega pitajte…’

Danski nogometni reprezentativac Christian Eriksen stigao je u siječnju ove godine u milanski Inter iz engleskog Tottenhama kao veliko pojačanje, no u novoj momčadi kod trenera Antonija Contea nema mjesto standardnog prvotimca.

Eriksen je sada za danski medij Bold.dk dao intervju u kojemu je progovorio o toj temi.

Eriksen will most likely ask for a transfer if he doesn't get more time.

As much as Conte wants us to believe the player is OK with the situation,

A player of his caliber won't accept to be benched for too long.

If nothing changes, I see him leaving by June. pic.twitter.com/fysmEl091x

— Nassim (@NassimFootyFP) October 28, 2020