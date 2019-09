JEDAN OD VODEĆIH LJUDI RIJEKE PROGOVORIO O BIŠĆANOVU ODLASKU: Otkrio i kad će predstaviti novog trenera

Klupu Rijeke preuzeo je u listopadu 2018. godine nakon što je otišao Matjaž Kek

Zamjenik sportskoga direktora Rijeke Ivan Mance prokomentirao je tijekom gostovanje u emisiji Pod stijenama Kantride Radija Rijeke naprasan odlazak Igora Bišćana s klupe.

“Igor je u petak ujutro nazvao mene Damira (Miškovića) i Srećka (Juričiča) te rekao svoju definitivnu odluku. Naravno, mi smo izgubili određeno vrijeme da ga probamo uvjeriti da to ne radi, međutim kako je on karakteran čovjek koji kada nešto kaže to i napravi tu nije bilo povratka. Imali smo tri dana da pripremimo teren uz naravno Igorovu dozvolu jer ne bi nikada njemu htjeli raditi iza leđa. Danas u tijeku dana ćemo reagirati i pretpostavljam imati novoga trenera Rijeke”, izjavio je Mance te se osvrnuo na Bišćanove izjave.

O izjavi nakon utakmice

“Na Igorovu izjavu nakon utakmice ne treba baš ništa dodavati. Svatko tko ima zrno soli u glavi shvatit će gdje je i kome upućena njegova poruka i ja se ne namjeravam time baviti. Novog trenera vjerujem da ćemo imati do sutra”, kazao je Mance.

Pojavile su se glasine da bi klub trebao preuzeti Slovenac Simon Rožman ili Nenad Gračan.

“Ne bih to komentirao. Ima puno dobrih trenera u Hrvatskoj i susjedstvu. Trener je ključna osoba u funkcioniranju jednog kluba i nije lako pronaći nekoga s riječkim karakterom kakvoga su imali Bišćan i prije njega Matjaž. Kroz sve ove godine dokazali smo da se možemo snaći i u ovakvim situacijama, odnosno da znamo reagirati kada se problem dogodi”, rekao je Mance te je dodao kako se nada da će uspjeti do sutra završiti te stvari i da će novi trener voditi momčad protiv Buja.

“Možda je to neuobičajeno, ali taj detalj pokazuje da ćemo dobiti trenera s velikim srcem, velikom hrabrošću i znanjem koji će nam Rijeku staviti tamo gdje želimo”, poručio je.