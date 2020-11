Nogometaši Boca Juniorsa odigrali su prvu utakmicu od smrti njihove legende Diega Maradone i to protiv Newell`s Old Boysa, još jednog od klubova čije je boje branio.

Očekivano sve je na La Bomboneri bilo posvećeno jednom od najboljih nogometaša na svijetu. Najemotivniji trenutak pak dogodio se u 12. minuti nakon što je Boca povela golom Cardone. Svi igrači su u tom trenutku otišli do VIP lože gdje ovaj put nije bilo Maradone koji je od tuda pratio njihove utakmice. Tamo se našla njegova kćer Dalma. Igrači su ispred nje zapljeskali i tako iskazali čast čuvenom Argentincu, a ona je briznula u plač.

Boca Juniors players celebrated their first goal in front of Maradona's daughter, who was sitting in his suite at the Bombonera 💙💛

