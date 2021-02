PRIZOR OD KOJEG SE LEDI KRV U ŽILAMA: Alena Babića ugrizao pauk za lice. Savage objavio sliku na Instagramu i nije nimalo lijepa

Nećemo baš reći da ih se boji, ali možemo kazati da je Babić otkrio kako baš i ne preferira pauke

Ponajbolji hrvatski boksač, Alen Babić, trenutno se oporavlja od operacije ramena i polako se vraća treninzima, ali prema prilagođenom programu. Babiću, iako je povrijeđen, nije dosadno u životu, a nedavno je imao žestoki okršaj s – paukom!

Nećemo baš reći da ih se boji, ali možemo kazati da je Babić otkrio kako baš i ne preferira pauke, a priložio je i veoma neugodan dokaz. Naime, na svom je Instagramu podijelio sliku iz kreveta s poluzatvorenim okom, a tu mu je ozljedu nanio baš pauk.

“Evo zašto ih ne volim. Otišao sam u krevet normala, a probudio sam se ovakav. Doktor kaže da se radi o ugrizu pauka. Običnog kućnog pauka”, napisao je na Instagram-storyju.

Uz to podijelio je i snimku svoje “fight and flight” borbe s paukom, odnosno, scenu kada je šlapom pokušao ubiti pauka koji mu se sakrio u kupaonici. Udario je jednom pauka i zatim se dao u bijeg. Možda je to neka nova taktika i za ring, tko će ga znati…