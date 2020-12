PRIMORAC NAKON TEŠKOG PORAZA: ‘Ne znam što je u glavama igrača, katastrofalna utakmica, ovo je neoprostivo’

U susretu 15. kola Prve HNL Varaždin je kao domaćin svladao Hajduk s 4:2.

Trener Hajduka Boro Primorac je bio jako razočaran.

“Bilo je jako teško. Vrlo sam nezadovoljan. Oni su radili što su htjeli. Sve smo duele izgubili, dali smo im sva četiri gola. Nešto smo bolje igrali drugo poluvrijeme, ali to nije dovoljno. Ja sam vrlo kritičan. U obrani smo bili očajni, nismo dobili duel, radili su od nas što su htjeli. Ja sam isto šokiran. Ti možeš igrati, ali da nisi čovjek na terenu, to je nemoguće. Bili smo jako loši”, ekao je Primorac, a zatim dodao:

“Da smo izjednačili na 3:3 možda bi njih uhvatila panika. Dali smo im četvrti gol. Jakoliš, Vušković, Posavec…Ne znam što je u njihovim glavama. Katastrofalna utakmica s naše strane. Mora se nešto napraviti, to je neoprostivo.”

Borbenost Varaždina bila je očita

Trener Varaždina Zoran Kastel bio je zadovoljan nakon pobjede.

“Ne sjećam se kad smo zadnji put zabili četiri gola u HNL-u. Danas smo zabili Hajduku, dečkima svaka čast na tome. Bili smo borbeni, više smo željeli pobjedu. Nije to bila neka kvalitetna predstava, ali ta sreća i naša povezanost nam se vratila”, rekao je Kastel, a zatim dodao:

“Krenuli smo otvoreno u utakmicu. Igrali smo s četiri igrača prema naprijed. Nismo se imali namjeru braniti. To smo i pokazali na utakmici. Možda kvaliteta rostera i pozicija u kojoj se nalazimo, dovela je do grča u igri. Kada smo primili prvi gol malo smo se povukli, ali smo srećom stigli do četvrtog pogotka.”

