PRIJELOMNI TRENUTAK ZA VATRENOG: Dobro upućeni izvor u događanja na Anfieldu otkrio što će biti s Lovrenom iduće sezone

Hrvatski branič lani je imao puno problema

Puno je toga napisano o sudbini Dejana Lovrena u Liverpoolu. Blisko je povezivan s prelaskom u Milan te je glasio kao velika želja legendarnog Zvonimira Bobana, koji radi na rekonstrukciji momčadi otkako je preuzeo dužnost šefa nogometnih operacija.

Međutim Redsi su odbili prodati hrvatskog braniča. Liverpool Echo, odnosno novinar James Pearce, objavio je da Jurgen Klopp planira novu sezonu s Vatrenim u momčadi.

Stiže na pripreme

“Unatoč silnim nagađanjima, bivši branič Southamptona nije pokazao nikakve indikacije da želi otići i Liverpool nije primio ponudu za njega. Prema rasporedu trebao bi se pojaviti u Melwoodu na početku priprema”, navodi Echo.

Podsjećaju na to da je branič imao poteškoća tijekom prošle sezone zbog čega je započeo samo 15 utakmica.

Klopp je ovog ljeta pojačao obranu nizozemskim tinejdžerom Seppom van den Bergom (17). No, on je zalog za budućnost, dok mu trenutačno u momčadi trebaju iskusniji braniči. Nijemac želi četvoricu takvih na raspolaganju, a to su sada – Van Dijk, Matip, Gomez i Lovren.