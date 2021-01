Na današnji dan, 26. siječnja, 2020. godine u tragičnoj helikopterskoj nesreći u Kaliforniji poginuo je jedan od najboljih košarkaša u povijesti, četvrti najbolji strijelac NBA lige i njezin peterostruki osvajač, Kobe Bryant.

Bryant je poginuo u padu helikoptera kod grada Calabasas u Kaliforniji, a uz njega u letjelici je izgubilo život još osam osoba.

On this day in 2020 the world lost an icon.

RIP Kobe Bryant 🙏 pic.twitter.com/eS3T0DQFtH

— BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2021