Crottenham se i službeno raspao 2012. godine. Luka Modrić otišao je u Real, dok su drugi Hrvati završili na istoku. Niko Kranjčar produžio je u Ukrajinu (Dinamo Kijev), Ćorluka je nakon kratke avanture u Leverkusenu otišao u Lokomotiv, dok je Pletikosa završio u Rostovu

“Uf, šta vas ima brate ovdje, četvorica…” Bila je to reakcija napadača Manchester Cityja i reprezentacije Bosne i Hercegovine kad je krajem sezone 2011./2012. u tunelu naišao na Crottenham.

I nije bio u krivu. Londonski klub bio je tad “napucan” hrvatskim igračima koji su nosili važne uloge u momčadi. Luka Modrić bio je zadužen za orkestriranje veznog reda, Vedran Ćorluka igrao je još tad primarno desnog bočnog, dok je Niko Kranjčar na vrhuncu moći bio ultimativna kreativna sila u legendarnom sastavu Harryja Redknappa.

Engleski trener nikad nije skrivao da voli hrvatske nogometaše. Čak ni Englezi nisu do kraja dokučili te njegove izjave u medijima u kojima se divio Vatrenima. Ne čudi to jer je vodio i Slavena Bilića i Igora Štimca u West Hamu, a igrači koje je doveo u Tottenham bili su upravo – Bilić Boysi.

Redknappov pakleni plan

Nakon što je napravio velike stvari u Portsmouthu, Redknapp je 2008. godine stigao u Spurse, a odmah je dobio ogromno pojačanje. Ni manje ni više nego budućeg najboljeg igrača svijeta Luku Modrića. Luka je tad stigao kao igrač koji tek treba zaraditi poštovanje zahtjevnih engleskih navijača. Za njim je došao i njegov prijatelj Vedran Ćorluka iz Manchester Cityja.

No ne bi to bila momčad Harryja Redknappa da u njoj nema Nike Kranjčara. Legendarni Vatreni za mizeran je iznos od 2,8 milijuna eura prešao u Spurse. Ovaj je trojac činio okosnicu Crottenhama, a pridružio im se i 2011. godine Stipe Pletikosa koji, doduše, nije upisao toliko nastupa za ovu momčad.

No stigao je na vrhuncu moći ove momčadi. dodajte u ovaj sastav još sjajnog Nizozemca Rafaela van der Vaarta, Petera Croucha, Aarona Lennona i Garetha Balea i imate velikih problema sa svih strana. Ova je momčad u sezoni 2010./2011. dogurala do četvrtfinala Lige prvaka, a Bale je tada pokazao kakva će zvijezda postati. Drugi je to najbolji rezultat u povijesti Tottenhama otkad postoji Liga prvaka. Prvi je, naravno, ono prošlogodišnje finale.

No malo je poznato da je Redknapp htio dovesti još trojicu Hrvata. Sam Dejan Lovren je priznao da su bili pregovori s Tottenhamom, ali je na kraju završio u Lyonu. U kombinacijama su bili i Darijo Srna te Mario Mandžukić, ali od tih transfera nije bilo ništa.

IZAŠLA JE LISTA 50 NAJGORIH TRANSFERA U POVIJESTI PREMIER LIGE: Hrvatski napadač u samom vrhu neslavne ljestvice

Svatko na svoju stranu

Crottenham se i službeno raspao 2012. godine. Luka Modrić otišao je u Real, dok su drugi Hrvati završili na istoku. Niko Kranjčar produžio je u Ukrajinu (Dinamo Kijev), Ćorluka je nakon kratke avanture u Leverkusenu otišao u Lokomotiv, dok je Pletikosa završio u Rostovu.

Kranjčara je kasnije Redknapp ponovo pronašao i poveo sa sobom u Queen Park Rangerse, dok su se Gareth Bale i Modrić ponovo susreli u Realu s kojim su ostvarili povijesne uspjehe. Crottenham je trajao kratko, ali ostaje u pamćenju kao jedna od momčadi u kojoj su Hrvati ostavili najveći trag.