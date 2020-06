PRIČA O TRANSFERU NJEMAČKOG HIT NAPADAČA U ENGLESKU DOBILA NOVU EPIZODU: Iz njegovog kluba poručili; ‘Nitko nas nije kontaktirao’

Iz njemačkog prvoligaša RB Leipziga oglsili su se oko budućnosti svojeg igrača Tima Wernera, hit napadača kojega u svojim redovima žele vidjeti najveći europski klubovi.

IGRAČ KOJEG ŽELI POLA EUROPE ODABRAO GDJE ĆE NASTAVITI KARIJERU: ‘Sve je dogovorio s engleskim velikanom’

U petak je BBC je objavio kako je Werner sve dogovorio sa Chelseajom koji će za njega Leipzigu platiti 54 milijuna funti, koliko iznosi otkupna klauzula u njegovom ugovoru. No, priča je dobila novu epizodu jer su sada iz njemačkog kluba poručili kako to nije istina.

Chelsea have a “verbal agreement” with Timo Werner to join the club.

Liverpool never spoke about money, contracts, agreements. Chelsea contacted his agent, offered a contract and found an agreement with Timo. They told Leipzig they’re going to pay the clause.

– @FabrizioRomano pic.twitter.com/pvdfQsl3mw

— Simon Phillips (@SiPhillipsSport) June 7, 2020