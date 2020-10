‘PRESUDIO JE JEDAN TELEFONSKI POZIV’: Omraženi bivši Vatreni progovorio o transferu u hit-momčad Serije A

Hrvatski napadač Nikola Kalinić (32) izjavio je da je imao puno ponuda za nastavak karijere, ali da je presudio poziv hrvatskog trenera Ivana Jurića da potpiše dvogodišnji ugovor s Veronom, objavili su talijanski mediji.

OMRAŽENI BIVŠI VATRENI PREŠAO U HIT-KLUB TALIJANSKE SERIE A: Odbio je ponudu velikana i pridružit će se hrvatskom treneru

“Imao sam dosta ponuda, ali presudio je telefonski poziv Ivana Jurića. Sviđa mi se Jurićev stil nogometa, momčad stvara puno prilika pa se napadači mogu iskazati. Nije mi važno koliko ću zabiti, već da momčad pobjeđuje”, izjavio je Kalinić i dodao: “Ljudi mi govore da je Jurić strog, ali ja sam već radio sa Gattusom u Milanu i Diegom Simeoneom u Atlético Madridu. Prošle sezone na posudbi u Romi sedam utakmica sam bio u početnoj postavi, a zabio sam pet golova. Ne volim sjediti na klupi. Postigao bi puno više da sam imao kontinuitet igara i da je trener imao više povjerenja u mene”.

Hellas Verona have signed Nikola Kalinic from Atletico Madrid on contract until 2022. pic.twitter.com/LXnNBhNVag

