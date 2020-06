ĐOKOVIĆEVA MAJKA NE MOŽE DOĆI SEBI: ‘Presrašno je što se piše, kao da su jedva dočekali. Novak im očito smeta’

Na koronavirus se testirala cijela obitelj Đoković

Majka Novaka Đokovića, Dijana , za srpski medij Blic progovorila je o stanju u svojoj obitelji nakon što su se njen sin i njegova supruga Jelena vratili zaraženi s turnira Adria Tour u Zadru.

“Svi se se osjećamo dobro, kao i njih dvoje. To što je Novak pozitivan ne znači da je bolestan. On je mlad i zdrav čovjek pa se to lakše podnosi. Uostalom, mislim da je ovaj virus pri kraju, pa su ovo samo neki ‘repovi’ korone koji nisu tako jaki kao na početku. Zato se oni i osjećaju dobro, kao i mi”, rekla je Dijana Đoković i otkrila da se testirala na COVID-19.

Svi se testirali

“Mi smo se testirali jer smo bili tamo, ali smo negativni, kao i djeca, i ona su negativna. Svi se osjećamo dobro i svima želimo dobro zdravlje”, izjavila je.

Đoković se nalazi na udaru brojnih kritika nakon što se nekoliko tenisača, među kojima je i on, zarazilo koronavirusom na tenisom Adria Touru. Njegova majka je to prokomentirala sljedećim riječima:

“Strašno je i prestrašno to što pišu, ali na to smo navikli. Kao da su jedva dočekali. Njima očigledno Novak smeta.”

Četiri tenisača i dva trenera zaražena

Na Adria turneji su se zarazila četiri tenisača Srbi Novak Đoković i Viktor Troicki, Bugarin Grigor Dimitrov, te hrvatski tenisač Borna Ćorić.

Zaraženi su i Marco Panichi, kondicijski trener Novaka Đokovića, te Christian Groh, trener Grigora Dimitrova.

