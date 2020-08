Argentinac Lionel Messi, ponajblji nogometaš na svijetu i kapetan Barcelone, klupske čelnike je u utorak obavijestio da želi otići što prije.

MESSIJEV ODLAZAK IZ BARCELONE GLAVNA JE TEMA U MEDIJIMA: Leo je izazvao pravi kaos; ‘Totalni rat, planira besplatno otići iz kluba’

Prema izvješću Tyca, Messi, koji je cijelu svoju karijeru proveo u Barci, obavijestio je klub o svojoj želji da ga napusti burofaxom, uslugom sličnom faksom koja jamči sigurnu komunukaciju i koristi se u Španjolskoj.

U srijedu je jedan Barcelonin navijački profil na Twitteru objavio fotografiju navodnog Messijevog pisma uz opis: “Faks koji je poslao Messijev tim.”

Naravno, s obzirom da je fotografija objavljena na navijačkom profilu, nije jasno radi li se zaista o njegovom faksu ili je riječ o fotomontaži.

U pismu stoji sljedeće:

“Ja, Lionel Andres Messi Cuccittini, želim iskoristiti svoje pravo da raskinem ugovor, koje imam na temelju klauzule br. 24.”

U Messijevom ugovoru klauzula br. 24 igraču omogućava da napusti klub nakon pretposljednje sezone, a to je u njegovom slučaju ovo ljeto.

Problem je u tome što je u ugovoru navedeno da klauzula traje do 26. lipnja, kada inače završava sezona. No, ove je godine zbog pauze zbog koronavirusa sezona završena tek prije nekoliko tjedana.

Stoga Messiju Barcelona odbija ispuniti zahtjev jer na spornu klauzulu gleda s druge strane nego Argentinac, a u nedjelju je La Liga dala presudu u tom slučaju.

La Liga confirmed that they side with Barcelona on Lionel Messi's contract dispute, stating his current contract is still valid and interested clubs must pay his €700m release clause.

La Liga and the Barca board: pic.twitter.com/41Def45XgC

— B/R Football (@brfootball) August 30, 2020