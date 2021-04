PREOKRET OKO BUDUĆNOSTI KONTROVERZNE ZVIJEZDE BARCELONE: Koeman priznao što želi s igračem koji je bio na milemetar do odlaska

Trener katalonskog kluba Ronald Koeman progovorio je o budućnosti nogometaša koji im je donio pobjedu u posljednjoj utakmici u prvenstvu

Nogometaši Barcelone ostvarili su u ponedjeljak važnu pobjedu u borbi za naslov prvaka nakon što su golom Ousmanea Dembelea u sudačkoj nadoknadi slomili Real Valladolid sa 1-0.

Barca je dugo lomila Valladolid i tek je u posljednjim trenucima susreta stigla do pobjede kojom se približila vodećem Atletico Madridu na svega bod zaostatka.

Nakon utakmice trener katalonskog kluba Ronald Koeman progovorio je o budućnosti nogometaša koji im je donio pobjedu, Dembelea, kojemu ugovor s Barcom istječe za 12 mjeseci i u prošlosti je bio jako blizu odlaska iz kluba.

Skupo pojačanje

Dembele je u Barcu stigao 2017. godine za velikih 105 milijuna eura iz Borussije Dortmund i Katalonci su se nadali da su u njemu kupili pravu zamjenu za Neymara koji je otišao u PSG, ali Dembele u Barci dugo nije uspio ispuniti očekivanja i najzapamćeniji je ostao po brojnim ozljedama i problematičnom ponašanju.

No, to se u posljednje vrijeme promijenilo, Francuz je ušao u dobru formu i konačno počeo pokazivati zašto je za njega plaćen ogroman novac.

“Htio bih da Dembele ostane, on je važan igrač za nas. Pokazao je to s ovom utakmicom i pogotkom. Ključno je to što je u boljem fizičkom stanju i može igrati puno utakmica u nizu”, prenosi Marca Koemanove riječi.