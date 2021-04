PREOKRET KOJI GOTOVO NITKO NIJE OČEKIVAO: Tyson će u ring protiv jednog od najvećih boksača svih vremena. Poznat je i datum meča

Nakon što je koncem prošle godine, legendarni Mike Tyson, odboksao sjajan egzibicijski meč protiv Roya Jonesa Juniora, počelo se spekulirati o mogućem trećem meču protiv Evandera Holyfielda.

Obojica su, usprkos godinama, u vrlo dobroj tjelesnoj formi i Tyson je najavio kako će boksati nekoliko mečeva, pa se javnost podosta uzbudila oko mogućeg novog meča. Iako su iz Holyfieldova kuta isprva rekli kako od meča neće biti ništa, Tyson je sada otkrio kako će se meč održati i već se zna i datum.

Mike Tyson has declared that the Evander Holyfield trilogy fight is on for May 29th…

[📽️ Haute Living] pic.twitter.com/nqggT2cLXn

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 23, 2021