PREMINUO TIBOR BENEDEK, JEDAN OD NAJVEĆIH MAĐARSKIH VATERPOLISTA U POVIJESTI: U 48. godini izgubio je borbu s teškom bolešću

Legendarni mađarski vaterpolist i jedan od njihovih igrača u povijesti te zemlje Tibor Benedek umro je u četvrtak ujutro nakon borbe s teškom bolesti u dobi od 47 godina, potvrdila je njegova obitelj.

Bendek je iza sebe imao briljantnu igračku karijeru tijekom koje je s reprezentacijom osvojio tri uzastopna zlata na Olimpijskim igrama te jedno Europsko i Svjetsko prvenstvo.

#Hungarian waterpolo legend, 3 time Olympic gold medalist Tibor Benedek dies at the age of 47. A legend, a sportsman, a father and a husband. A tragedy beyond words. pic.twitter.com/G1uB1WD3ZL

— Viktória Serdült (@viktoriaserdult) June 18, 2020