PREMINUO LEGENDARNI KURT THOMAS: Bio je prvi Amerkanac koji je osvojio zlatnu medalju za SAD u gimnastici

Prvi Amerkanac koji je osvojio zlatnu medalju za SAD u gimnastici Kurt Thomas preminuo je od komplikacija nastailh nakon moždanog udara u dobi od 64 godine, objavila je njegova obitelj.

Thomas je pretrpio moždani udar 24. svibnja.

“Izgubila sam svoj svemir, svog najboljeg prijatelja i svoju sestrinsku dušu”, izjavila je njegova supruga Beckie Thomas, također bivša gimnastičarka.

