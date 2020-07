PREMINUO LEGENDARNI ENGLESKI NOGOMETAŠ JACK CHARLTON: Osvojio je Svjetsko prvenstvo 1966. godine

Nekadašni engleski nogometni reprezentativac Jack Charlton, osvajač naslova svjetskog prvaka 1966. godine, preminuo je u dobi od 85 godina.

Charltonu je prošle godine dijagnosticiran limfom, a patio je i od demencije.

We are extremely saddened by the passing of Jack Charlton, brother of Sir Bobby and member of England's 1966 World Cup-winning team.

Our deepest condolences go to all the Charlton family for their immensely sad loss. pic.twitter.com/rkVjsYDVSF

— Manchester United (@ManUtd) July 11, 2020