PREMINUO LEGENDARNI AMERIČKI KOŠARKAŠ: Pet puta je igrao All-Star utakmicu, član je Kuće slavnih

Legendarni američki košarkaš Wes Unseld preminuo je u utorak u dobi od 74 godine, objavio je njegov bivši klub Washington Wizards.

Iz Wizardsa su objavili kako je Unseld već duže vrijeme bolovao od raznih bolesti, a posljednjih je dana imao upalu pluća.

Unseld je čitavu svoju profesionalnu karijeru, od 1968. do 1981. godine, proveo u tadašnjim Bulletsima (od 1968. do 1973. u Baltimoreu, a od 1973. do 1981. u Washingtonu), koji su 1997. godine preimenovani u Wizardse.

Legenda Bulletsa

Bio je drugi izbor na NBA “draftu” 1968. godine, a u svojoj je prvoj sezoni među profesionalcima osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) sezone, pothvat koji je uspio još samo Wiltu Chamberlainu, dok je 1978. godine bio MVP finala u kojemu su Bulletsi stigli do svog jedinog naslova prvaka svladavši tadašnje Seattle SuperSonicse sa 4-3.

Pet puta je biran za nastup na “All-Star” utakmici, a od 1988. godine je član Kuće slavnih.

Po završetku igračke karijere Unseld je od 1988. do 1994. godine bio glavni trener Bulletsa, a kasnije je obnašao i dužnost generalnog menadžera kluba.