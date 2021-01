Legendarni trener izgubio je bitku s rakom

Australski teniski stručnjak Bob Brett, koji je trenirao i hrvatske igrače Gorana Ivaniševića te Marina Čilića, preminuo je u utorak u dobi od 67 godina, a bolovao je od raka, objavio je ATP.

Brett se smatra jednim od najvećih teniskih trenera ikada, najpoznatijeg po suradnji s legendarnim Nijemcem Borisom Beckerom, s kojim je došao do svjetskog vrha.

S Goranom do 9 titula

Ubrzo nakon raskida suradnje s Beckerom, Brett je preuzeo treniranje Gorana Ivaniševića s kojim je surađivao do kraja 1995. godine. U tom razdoblju Ivanišević je dva puta stizao do finala Wimbledona, 1992. je izgubio od Andrea Agassija, a 1994. od Petea Samprasa, no s devet osvojenih turnira iz 17 finala stigao je i do drugog mjesta na ATP ljestvici što mu je bio najbolji plasman u karijeri. Dokaz kako su Ivanišević i Brett ostali u dobrim odnosima je i to što je Ivanišević osigurao Brettu ulaznicu za finale Wimbledona 2001. godine u kojemu je pobjedom protiv Raftera Splićanin ostvario najeći uspjeh u karijeri.

Godine 2004. tada 15-godišnji Marin Čilić stigao je u brettovu akademiju u San Remu što je bio početak dugotrajne suradnje koja je trajala sve do kraja 2013. godine. Čilić je s Brettom kao trenerom stigao među 10 najboljih igrača svijeta da bi nakon toga započeo suradnju s Ivaniševićemkoja je rezultirala osvajanjem US Opena 2014.

Brett je pomogao i Mariju Ančiću na početku njegove karijere, a bio je i trener Južnoafrikanca Johana Krieka, Ukrajinca Andreja Medvedeva te Nijemca Nicolasa Kiefera.