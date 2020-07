PREMINULA LARA VAN RUJIVEN, SVJETSKA PRVAKINJA U BRZOM KLIZANJU: Imala je samo 27 godina

Svjetska prvakinja u brzom klizanju na kratkim stazama na 500 metara, Nizozemka Lara van Ruijven preminula je u dobi od 27 godina, a bolovala je od autoimune bolesti.

Van Ruijwen se razboljela prošloga mjeseca tijekom boravka u trening kampu u rancuskom Perpignanu, u bolnici su ju liječnici stavili u stanje umjetne kome, no i usprkos operaciji njezino se stanje nastavilo pogoršavati.

“Ovo je nevjerojatan udarac za našu vrlo povezanu skupinu. Nedostajala nam je u protekla dva tjedna, a ova je vijest nevjerojatna”, rekao je trener nizozemske reprezentacije Jeroen Otter.

