PREMIERLIGAŠ OTPUSTIO TREĆEG TRENERA OVE SEZONE: Pao i čovjek koji je ove godine prvi srušio Liverpool

Prema navodima britanskih medija, engleski nogometni prvoligaš Watford u nedjelju je otpustio menadžera Nigela Pearsona dva kola prije kraja prvenstva.

Watford je u petak izgubio sa 1-3 od izravnog konkurenta za ostanak u Premier ligi West Ham Uniteda te se uoči posljednja dva kola nalazi na 17. mjestu ljestvice, posljednjem koje osigurava ostanak, s tri boda prednosti u odnosu na 18. Bournemouth i 19. Aston Villu. No, u posljednja dva kola Watford ima težak raspored, očekuju ga još susreti protiv Manchester Cityja i Arsenala.

BREAKING: Nigel Pearson and Craig Shakespeare have been sacked by Watford with immediate effect.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2020